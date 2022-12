Le Steam Deck pousse Linux dans le classement mensuel du matériel de la firme

Nouveau mois, nouvelle enquête matérielle de la firme du Gabby ! Alors que notre dernière incursion comptoiresque datait d’août dernier, voilà que le comptoir se repenche sur la question. Après les statistiques désastreuses des ventes de GPU, l’occasion est parfaite pour faire le point sur la situation, chiffres à l’appui.

Vu la masse de joueurs, il est toutefois logique que le PC moyen ne change pas vraiment par rapport au mois dernier : l’écran FullHD reste stable à 65,06 % des configurations (-0,02 %), CPU demeure un 6 cœurs pour 32,6 % des sondés ; un chiffre en baisse de -3,58 %, au profit des… dual core (+0,82 %), quad core (+1,09 %), octocore (+ 0,57 %) et 14-coeurs (+ 0,52 %) : de quoi pencher pour un renouvellement progressif des processeurs des joueurs, soit sur mobile (d’où la progression des faiblement threadés) ou sur bural (d’où les 14 cœurs, probablement hétérogènes bleus). Côté RAM, le balancier confirme nos impressions : la catégorie phare occupant un peu plus de la moitié des machines, 16 Gio, baisse de 1,55 %, tout comme les posesseurs de 32 Gio (13,38 %) qui perdent 1,39 % : voilà qui sent le passage à la DDR5, et, vu les prix, les 8 Gio sont rois avec une augmentation de 1,76 % pour culminer à 21,24 % des machines !

Du côté des cartes graphiques, AMD reprend du poil de la bête après un mois propice aux verts, passant de 13,1 % à 15,2 % des configurations, bien que l’hégémonie du caméléon (75 % du parc !) n’est pas près de partir. La situation est similaire côté CPU : à 29,4 % le mois dernier, les CPU made by Lisa Su comptent maintenant pour 33,35 % du parc sondé. Un effet du réajustement tarifaire ? Au niveau des surprises, le Quest 2 dévisse avec 41 % des équipements, à mettre en relation avec ses 49,3 % en août dernier : une baisse qui profite au Valve Index (17,5 %) et au Rift S (13,5 %). En outre, la répartition par OS illustre le succès du Steam Deck : 1,44 % des sondés tournaient un Linux, soit 0,22 % de plus que notre dernière observation. Mac voit également sa fanbase grimper, passant de 1,74 % des utilisateurs à 2,45 % : impressionnant ! Enfin, Windows 11 continue son ascension avec 4,61 points supplémentaire sur le mois, culminant à 27,98 % des machines. Pas encore de quoi détrôner Windows 10 (65,60 %), bien que cela devrait indubitablement arriver à terme !