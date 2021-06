Flipette or not flipette, c'est la question !

Il y a 25 ans de cela, la licence Resident Evil (Biohazard au Japon) faisait ses premiers pas, et révolutionnait sur PlayStation le genre survival horror. De fil en aiguille, le manque d'innovation a éteint le feu des fans et des joueurs, jusqu'à ce que Capcom se retrousse les manches et sorte un nouvel opus intronisant un nouveau personnage, tout en sortant des emblématiques de la série autour desquels gravitaient tous les jeux. Resident Evil Village, ou Resident Evil VIII, poursuit le retour vers l'horreur et le grand flip initié par Resident Evil VII. Pour ceux qui ont fait la connaissance du foetus, ils comprendront ces mots, pour les autres, bonne chance ! Le RE Engine donne vie à tout ça, tout en introduisant du Ray Tracing et même du VRS. Nous allons voir ce que cela donne sur Ampere, Turing et RDNA 2 !

Le Comptoiroscope de la peur !