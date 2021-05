Plus de quatre années après la sortie de Resident Evil 7: Biohazard, voici sa suite, Resident Evil Village. Si le RE Engine est toujours de la partie, sachez qu'Ethan, protagoniste de l'opus précédent, est également encore au centre de l'intrigue. Entre sa femme et sa fille, il n'a plus une seconde à lui, le pauvre Ethan... C'est donc une suite pure et dure à laquelle nous avons droit, mais dans un nouveau à base de village abandonné (ou pas) et de château façon... Resident Evil 4 ! Car s'il est bien une ambiance qu'on retrouve ici, c'est bien celle de RE4, avec un mix de RE7 puisqu'on conserve la vue à la première personne.

Tout ça pour dire qu'il ne nous aura pas fallu bien longtemps pour faire tourner RTX 2080 Gaming OC afin de profiter du dernier titre de Capcom. Après plusieurs de jeu, les sensations sont là, et il ne nous en fallait pas moins pour nous décider à vous pondre un petit Comptoiroscope des familles. Donc direction les options du jeu, on chope le preset nommé "Ray Tracing" et on va conserver toutes les options sauf celle portant sur ledit ray tracing. Nous avons donc ici du RTX Off face à du RTX On, comme le présenterait si bien Nvidia. On insiste sur le fait que toutes les autres options sont inchangées, et qu'il aura fallu utiliser l'overlay Steam pour afficher les ips, RivaTuner ayant décidé de profiter de ses RTT, visiblement. Bref, à savourer en vidéo, avec en bonus un petit face à face avec Lady Dimitrescu un peu... bizarre.