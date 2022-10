AMD a lancé ses Ryzen 7000, vous avez désormais toutes les infos sur l'architecture, mais aussi sur les perfs dans nos colonnes. Ce qui marque, en sus des aspects liés aux résultats dans les tests, c'est la consommation qui fait un bond par rapport à Vermeer, et la chaleur qui est associée plus compliquée à dissiper pour au moins deux raisons : la surface d'échange entre heatspreader et refroidisseur est moindre que celle des CPU AM4 du fait, entre autres choses, de ce design bizarre, et les dies en 5nm sont aussi plus petits, donc ça complexifie les échanges de chaleur vers le heatspreader. Pour y remédier, ou en tout cas atténuer le phénomène, il faut oser mettre les mains dans le cambouis. Il ne faut pas hésiter à baisser la tension, et tester la stabilité avec R23 par exemple sur 10 ou 30 minutes, tout en bloquant le coefficient maximal.

Pour autant, on se doute que les 4 puces déjà disponibles ne seront pas les seules, il manque les versions Ryzen 3 par exemple, et même des versions sans le X. C'est dans cette optique qu'AMD prévoirait le Ryzen 7 7700, qui resterait un octocore, mais au TDP de 65 W, ce qui implique que ces CPU devraient être proches de cette valeur, ce qui n'est jamais le cas, le TDP ne correspondant pas, chez AMD, à la conso du CPU. À voir également si ça permet à AMD de baisser le ticket d'entrée de l'AM5, lui qui est devenu plus cher que son concurrent, même avec le lancement des Raptor Lake, un comble !