Si vous vous souvenez, et on ne vous fera pas la tronche si vous avez oublié, ASUS innovait en mettant une carte fille dédié au stockage depuis ses cartes Z270, sur les mobos plutôt très haut de gamme. Carte qui s'en fiche s'enfiche dans un slot DIMM, et est câblée sur le PCH. L'idée étant de placer de part et d'autre du PCB, un ou deux SSD M.2 NVMe et/ou Sata, puisque vous pouviez mettre l'une ou l'autre des normes, voire les deux ensemble sans que ça pose le moindre souci. Une vraie bonne idée puisqu'il n’était pas nécessaire d'aller démonter le carter de refroidissement du chipset pour mettre vos SSD M.2 tout en offrant des slots M.2 supplémentaires.

Le slot à droite des slots RAM sur la Zenith II par exemple

Avec la X670E Crosshair Extreme, ASUS récidive en prenant en compte deux choses importantes : il y a du PCIe 5.0 dont une des faces acceptera un SSD à cette norme, tandis que l'autre face sera en PCIe 4.0. Le second point concerne le refroidissement : par rapport au module pour Threadripper, le radiateur bénéficie d'une amélioration, avec l'ajout d'ailettes sortant du module, et la présence d'un caloduc pour optimiser. Car ces SSD à ces normes sont de gros pourvoyeurs de joules. Ce module, qui prendra place parallèlement et au même niveau que les barrettes de DDR5, profitera du flux d'air souvent venu depuis les moulins en façade et qui soufflent vers l'intérieur, c'est aussi la bonne idée et le petit plus par rapport à un SSD planqué sous le radiateur du chipset et qui est étouffé par la carte graphique qui débite, elle aussi, une chaleur de dingo.

Le module de la X670E

Il y aura en plus, une carte fille pour SSD PCIe 5.0, qui prendra place sur un port PCIe classique, ça plus les places sur le PCB, vous ne devriez pas être embêtés pour trouver de la place. Ces petits ajouts, comme le "délockeur" de carte PCIe, ce sont des idées sympas, mais vu le placement traditionnel de cette série, et surtout la Extreme, nul doute que ça va douiller. Au moins, les cartes évoluent, et ne ressemblent en rien à des cartes d'il y a encore 5 ans. Mais tout se paye !

Et le module dans son slot