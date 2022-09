Forcément, quand on regarde les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), on n'a pas les tendances chez la concurrence, notamment chez Epic. Logique. Et c'est bien dommage quand on voit les performances de Saints Row dans le second tableau. En tout cas, c'est très hétérogène chez Valve, on trouve un peu de tout, y compris des précommandes de jeux qui marrer et Paul, et Mickey en ce moment. Petite blagounette pour détendre une atmosphère bien trop tendue. Sinon y'a un tableau tout joli juste là, en dessous.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 34

Semaine 33 Semaine 32 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Destiny 2: Lightfall + Annual Pass Destiny 2: Lightfall + Annual Pass Marvel’s Spider-Man Remastered 3 F1 Manager 2022 Total War: WARHAMMER III Cult of the Lamb 4 Marvel’s Spider-Man Remastered Marvel’s Spider-Man Remastered Farthest Frontier 5 Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition Cult of the Lamb Stray 6 Dead by Daylight - Resident Evil: PROJECT W Chapter Total War: WARHAMMER III - Champions of Chaos FIFA 23 7 Cult of the Lamb F1 Manager 2022 Elden Ring 8 Titanfall 2 Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition Ready or Not 9 Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard Hogwarts Legacy Valve Index VR Kit 10 Red Dead Redemption 2 NARAKA: BLADEPOINT CS:GO Prime Status Upgrade

Et c'est donc du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) qu'on retrouve notre fameux Saints Row. Eh oui, décalage d'une semaine oblige, ce n'est que maintenant, qu'on peut apercevoir que le bougre a quand même réussi son pari, malgré les critiques et les nombreux bugs rapportés par la communauté des joueurs. Cela dit, ils ne pouvaient pas le savoir avant de l'avoir acheté, surtout si c'est une édition Day One. Bref, on oublie. Le reste, c'est du classique, comme d'hab, vive la rentrée. Enfin presque. Ça arrive.