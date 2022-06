Si on regarde un peu les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) de la semaine passée, on se dit que c'est plutôt sympa de voir que ça bouge autant malgré la période un peu creuse, cette fameuse fin du mois de juin qui précède l'arrivée tant attendue des grandes vacances. Enfin pour les enfants, parce que nous, on va continuer à bosser comme des ânes pour que la soupe soit chaude le soir en rentrant. Avec ptet un Tiny Tina juste après, histoire de se finir la soirée en beauté.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 25

Semaine 24 Semaine 23 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Final Fantasy VII Remake Intergrade Final Fantasy VII Remake Intergrade V Rising 3 Tiny Tina's Wonderlands Chivalry 2 Call of Duty: Modern Warfare II 4 Raft Monster Hunter Rise Elden Ring 5 Monster Hunter Rise Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge Valve Index VR Kit 6 God of War Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLC) It Takes Two 7 Monster Hunter Rise: Sunbreak (DLC) Elden Ring Sea of Thieves 8 Tiny Tina's Wonderlands V Rising The Quarry 9 Rust The Quarry Stray 10 Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition Starship Troopers: Terran Command Call of Duty: Modern Warfare II

En ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on aborde la semaine 24 avec The Quarry qui fait un bel effort pour rester sur le podium de plusieurs plateformes, et ce bon vieux Gégé de la Rivière en profite pour se rappeler à notre bon souvenir, lui qui devrait profiter d'une raie bien tracée incessamment sous peu avec sa Complete Edition. De quoi donner un coup de fouet au sorceleur qui confirme son statut de bonne grosse poule aux oeufs d'or pour CD Projekt.