Décidément, voilà que la mode GPU est au vintage ! Après les travaux en cours sous Linux pour les Radeon HD 5000 et 6000, voilà que Windows a lui aussi droit à un pilote inattendu : l’adaptation de la mouture Adrenalin 22.6.1 pour… La Radeon HD 7970. Pour un GPU sorti en 2011 (et rafraîchi en version R9 280X en 2013), la chose n’est pas anodine ; bien qu’AMD ne s’en soit absolument pas vanté. À vrai dire, c’est même @NedjoK qui a trouvé l’information, un twittos inconnu du Comptoir.

Reste à savoir ce qu’apporte le bousin. Sachant que seule la version Windows 10 64-bit est disponible (pour ceux en 32 bit, le support s’arrête à la 21.6.9) et que le changelog de cette version indique des améliorations pour… l’installation de Windows 7, pourtant non proposée au téléchargement, l’affaire n’a pas l’air simple. Peut-être une fausse manip' du côté d’AMD ; à moins qu’un fix mineur pour la Radeon HD 7970 se soit retrouvé dans cette version, justifiant une sortie en catimini. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons qu’être satisfaits de cette release, plus de 10 ans après la sortie de la carte (et une poignée d’année après son passage en legacy). Reste que nous sommes encore loin du niveau d’attention porté aux derniers modèles, mais le rythme galopant des sorties et l’évolution des performances ne rendent pas vraiment attrayante la carte, quoi qu’il en soit ! (Source : Wccftech)