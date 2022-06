Hop là, les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) s'affolent ! À peine annoncé, v'là t'y pas que le reboot de Modern Warfare 2 fait déjà parler de lui. Et c'est donc sans surprise chez Valve que les joueurs ont décidé de précommander ce titre qui ne sortira pourtant que le 28 octobre prochain. Faut dire que c'est pas le plus mauvais, bien au contraire, donc même si ça reste un reboot, ça fait envie quand même. Et sinon, pour le reste du tableau, on saluera The Quarry qui nous fait un passage honorable et qui a su trouver lui aussi on public.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 23

Semaine 22 Semaine 21 1 Steam Deck Steam Deck V Rising 2 V Rising V Rising Steam Deck 3 Call of Duty: Modern Warfare II Elden Ring Elden Ring 4 Elden Ring Valve Index VR Kit FIFA 22 5 Valve Index VR Kit Sea of Thieves My Time at Sandrock 6 It Takes Two No Man's Sky V Rising - Founder's Pack: Eldest Bloodline 7 Sea of Thieves It Takes Two Valve Index VR Kit 8 The Quarry FIFA 22 Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ - VIP Edition (KR) 9 Stray Sniper Elite 5 No Man's Sky 10 Call of Duty: Modern Warfare II Stray Sniper Elite 5

Du coup, les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) nous paraissent bien mornes, eh oui, car point de précommandes ici, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est déjà pas mal. Mais pas suffisant pour chambouler complètement les habitudes et les titres qu'on croise plus ou moins régulièrement depuis quelques semaines désormais. Bref, le classement du SELL quoi. Ah si, les Sims sont de retour.