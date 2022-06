Sapphire avait un peu crée la surprise début juin avec le référencement de deux cartes RDNA 2 nommées Radeon 6700 et Radeon 6700 PULSE, omettant le préfixe RX habituel des Radeon d'AMD. En fin de compte, il se trouve que cette référence n'existe pas chez AMD, qui vient en revanche de révéler officiellement les spécifications d'une nouvelle RX 6700 sur son site ! Celles-ci correspondent à 99 % à celles que Sapphire avait affichées sur son site pour ses Radeon 6700, c'est-à-dire une puce Navi 22 avec 2304 Stream Processors, 36 CU, 36 Ray Accelerators et 144 Texture Units, le tout accompagné d'une quantité inhabituelle de GDDR6 16 Gb/s de 10 Go sur un bus 160-bit. Le 1 % de différence se trouve du côté de la fréquence en boost et du TDP, avec 45 MHz de plus en boost et 220 W au lieu de 175 W.

Ce sont également les caractéristiques que Sapphire affiché désormais pour ses RX 6700, le constructeur ayant discrètement mis à jour son site et fait disparaitre toute trace des Radeon 6700 référencées précédemment, qui ont simplement été remplacées par des RX 6700 ici et là. Les numéros de références n'ont d'ailleurs pas changé, les pages sont identiques, sauf pour l'ajout du préfixe RX. AMD et son partenaire - visiblement rappelé à l'ordre - ont confirmé que les nouvelles cartes se nomment bien RX 6700, et qu'elles ne sont pas une exclusivité pour les OEM, ce qui sous-entend qu'elles devraient logiquement aussi se pointer chez d'autres partenaires.

On peut donc en déduire qu'il n'y aura pas de Radeon 6700, voire qu'il n'y en a jamais vraiment eu, en dépit du fait que la carte a existé au moins sous une forme, puisque des images montrant l'emballage finalisé et sans préfixe RX de Sapphire avaient bel et bien circulé précédemment. Tout ça est bien curieux, mais on ne connaitra probablement jamais l'origine de cette grosse erreur pour le moins étrange de la part de Sapphire... Probablement un couac de stagiaire, comme d'hab ! (Point d'eau)