Quand on entendait parler de Lovelace ces dernières semaines, c'était presque tout le temps orienté vers les grosses cartes animées par un AD102 et AD103. Dernièrement, il s'agissait des dates de lancement, corrigées depuis et qui semblent être confirmées par certains sites ayant leurs entrées, ou plutôt leurs sorties avec quelques bavards du secteur. Mais en bas de catalogue, on n'avait rien de transcendant, hormis une RTX 4060 pressentie pour arriver au CES 2023, c'est dire si c'est pas demain la veille !

Aujourd'hui, c'est la petite RTX 4050 qui aura la tâche de remplacer la RTX 3050 dont vous trouverez un test maison dans nos colonnes. Pour mémoire, elle se positionne entre une GTX 1660 et une RTX 2060, avec du ray tracing de 2e génération et des tensor cores de 3e génération, mais du ray tracing sur ce segment, c'est quand même très poussif, même en FHD.

La bête serait animée par AD107, succédant au GA106 puis au GA107 de la RTX 3050 (avec les mêmes specs, cette carte a eu droit à 2 GPU différents). Ce que les rumeurs racontent : il y aurait autant de GPC entre AD107 que GA106, mais 20 % de coeurs CUDA en plus par rapport à GA107. La mémoire cache également prendrait du poids, le L1 serait 50 % plus gros que sur GA107, et 8 fois plus de L2 comparativement avec le même GPU. 50 % de ROP en plus, et des RT cores de 3e génération et des tensor cores de 4e génération complètent le tableau, cela pourrait donc permettre de jouer confortablement avec RT activé et DLSS, surtout aux titres censés arriver bientôt.

Le segment sous les 300 $ devrait redevenir compétitif, à condition qu'on ne se remange pas une énième folie lucrative qui, pour le coup, est écologiquement catastrophique et financièrement frustrante pour les joueurs, ainsi qu'une pénurie de matières premières et des coûts de transports qui explosent encore plus. Ça fait beaucoup de "si" quand même ! (Source)

Même Gabe sait rien !