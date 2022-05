S'il est bien un qui nous a surpris, peut-être aussi du fait du manque de concurrence à sa sortie ou plus globalement en ce début d'année 2022, c'est bien Elden Ring. Candidat au GOTY certain, succès commercial et critique, le dernier jeu de chez FromSoftware a tout gagné. Mais vient un moment où il faut laisser la place aux autres. Alors certes, il est encore bien placé si on regarde les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), mais ça commence à battre un peu de l'aile. Juste un peu, mais ça sent le début de la fin. Et sinon y'a V Rising, le jeu boosté par les streamers qui est là cette semaine, ça sent le syndrome Valheim cette histoire...

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 20

Semaine 19 Semaine 18 1 V Rising Steam Deck Steam Deck 2 Steam Deck Stellaris: Overlord (DLC) Elden Ring 3 Arma Reforger Elden Ring Rogue Legacy 2 4 Elden Ring The Forest Monster Hunter Rise 5 V Rising - Founder's Pack: Eldest Bloodline We Were Here Forever The Stanley Parable: Ultra Deluxe 6 Valve Index VR Kit Songs of ConquestIndex VR Kit Valve Index VR Kit 7 The Forest Valve Index VR Kit Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition 8 FIFA 22 Monster Hunter Rise Dying Light 2 Stay Human 9 Titanfall 2 Red Dead Redemption 2 Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters 10 Old World Red Dead Redemption 2 Dune: Spice Wars

Du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), que dire de nouveau si ce n'est la même chose que la semaine dernière et que les semaines précédentes, à peu de choses près ? On attende de pied ferme les nouveautés à venir, notamment les AAA, étant donné que les jeux indépendants sont rarement disponibles en boîte, à notre grand regret. Encore une histoire de gros sous ça, tsss...