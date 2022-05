Plus de Next Gen dans les jeux déjà commercialisés

C'est la tendance à la mode. Les développeurs bossent sur des rustines dites "next gen" pour des jeux déjà commercialisés. Il y en a trois qui doivent/devraient en bénéficier à plus ou moins moyen terme. Le premier qui va sortir les marrons du feu en premier, c'est HITMAN III. Pour lui, il faut savoir que le patch 3.110 qui doit arriver demain, apportera le support du ray tracing, ainsi que celui du DLSS, et du FSR 1.0, pas de nouvelles du FSR 2.0 dans l'immédiat ou dans les semaines à venir. Du coup, il est réclamé au minimum une RTX 2060 SUPER ou une RX 6600 XT pour une prise en charge du RT minimale.

L'autre jeu, c'est The Witcher 3. Pour fêter ses 7 ans, puisque le titre est paru en mai 2015, les Polonais ont annoncé que la rustine "next gen" arriverait pour Q4 2022, sans dire ce qu'elle contiendrait de manière partielle ou totale. Autre point important, ce devaient être le studio Saber Interactive qui devait s'en occuper. Mais basé sur le RED Engine, on peut être quasiment sûr qu'il y aura du ray tracing, et peut-être de l'upscaling. Pour ce qui est des textures, il y a déjà un mod redoutable et magnifique qui passe celles du jeu originel en 4k, vous le trouverez sur ce billet (désormais en version 12.0). Pour l'anecdote, le prochain The Witcher moulinera sous Unreal Engine 5.

Enfin, c'est la rumeur la moins sûre de l'article. Elle concerne Red Dead Redemption 2 (qui a déjà son DLSS), pour lequel Rockstar bosserait sur cette rustine depuis 2020, mais qui aurait été retardée puisque les développeurs planchent sur un remaster de Red Dead Redemption qui arriverait également sur PC en parallèle. Ça reste à confirmer au contraire des deux premiers jeux pour lesquels les bruits de couloir se sont transformés en certitude !