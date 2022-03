Si ça fait 15 mois que Cyberpunk 2077 a été lancé, on se demandait ce que manigançait CD Projekt Red. On imagine que les équipes bossaient sur la version nouvelle gen console et mise à jour PC numéro 1.5 pour laquelle vous avez un test CDH, mais maintenant qu'elle est là, on peut légitimement se reposer la question. Alors, les Polonais, qu'est-ce que vous fichez ? Eh bien on a eu la réponse, et elle fut subtile, mais violente en même temps.



Premièrement, une nouvelle saga The Witcher a débuté, ce qui n'étonnera guère tant la version 3 a connu un succès monstrueux, et des centaines de récompenses depuis 7 ans quasiment. Pour autant, ce nouvel opus marquera un changement d'ère. En effet, c'est le premier jeu qui va abandonner le moteur maison RED Engine. Pour quel joyau la firme va-t-elle vibrer ? Le choix s'est porté sur l'Unreal Engine 5. Un partenariat technique avec EPIC a donc été scellé, et les deux sociétés vont pouvoir échanger leurs trucs et astuces. Inutile de dire que tout le monde est content, sauf ceux qui s'inquiètent d'une éventuelle exclusivité du jeu pour l'Epic Games Store. Pourquoi ne pas envisager une exclusivité EPIC pour ce titre, si ce dernier alloue des forces de développement du moteur à CDPR, il peut y avoir deal.

Mais c'est oublier que le pôpa de Gégé possède GOG, donc ça va franchement à l'encontre de sa philosophie. Effectivement, il a été confirmé qu'il n'était pas du tout prévu un lancement sur une seule plateforme, ce qui implique de facto que le jeu ne sera pas réservé à l'EGS, à moins qu'il le soit quelques mois, qui sait ? En tout cas, un gros moteur plein de promesses, une équipe qui sait quand même bosser sur des jeux importants, voilà une recette qui risque de faire mouche. Quand ? C'est bien là le noeud du problème, on ne sait pas, mais si on admet qu'entre TW3 et CB2077 il s'est écoulé 5 ans sur un moteur maitrisé, on peut penser qu'il faudra, a minima, attendre la même période, le temps d'apprivoiser l'UE5 et ses subtilités.

Adios RED Engine 2 !