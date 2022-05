AMD a lancé, il y a quelques jours, un pilote estampillé May Preview Driver, et il avait plein de trucs sympas, dont une chose qui a retenu l'attention. La firme annonçait des gains dans les jeux DX11, avec des exemples qui étaient flatteurs, CapFrameX avait validé les gains sur Crysis, God of War et Assassin's Creed Odyssey. Pour autant, le comportement du pilote dans d’autres jeux était inconnu, on dit bien était puisqu'un test regroupant 50 titres a été mené entre-temps. Et il s'avère que c'est moins miracle qu'il n'y parait, mais comme toujours, c'est très disparate selon les moteurs 3D utilisés.

Techspot a pris une RX 6700 XT moulinant sous les Adrenalin 22.5.1 et sous Preview Driver, puis une RTX 3070. Notre confrère a aussi utilisé le 1080p, le 144p et le 2160p. Si de nombreux titres voient leurs perfs grimper de 6 à 12 % en FHD, 6 à 17 % en QHD et 5 à 9 % en UHD, beaucoup y sont très peu sensibles. Mais on notera que Watch Dogs Legion, AC Valhalla, The Witcher 3, Death Stranding, Forza Horizon 5 sont toujours parmi les grands gagnants de la manoeuvre. Au final, l'opération vaut largement le coup, a fortiori si vous jouez aux titres positivement impactés, et avoir plus de patate avec le même matos, sans devoir overclocker, c'est toujours bon à prendre.