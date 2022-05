Presque. Car autant en physique c'est pas fifou (cf. paragraphe suivant), autant les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) sont partagées. On a d'un côté les acteurs solides, à savoir le Steam Deck depuis quelques semaines, Elden Ring et le kit VR Valve, et d'un autre côté des petits margoulins qui viennent montrer leur binette pour faire croire que ça bouge. Du DLC, du "vieux" jeu, de l'early access et un poil de nouveauté font qu'on s'ennuie quand même moins en regardant ce tableau qu'en regardant celui du SELL...

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 19

Semaine 18 Semaine 17 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Stellaris: Overlord (DLC) Elden Ring Elden Ring 3 Elden Ring Rogue Legacy 2 Dune: Spice Wars 4 The Forest Monster Hunter Rise The Stanley Parable: Ultra Deluxe 5 We Were Here Forever The Stanley Parable: Ultra Deluxe Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition 6 Songs of Conquest Valve Index VR Kit Monster Hunter Rise 7 Valve Index VR Kit Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition Rogue Legacy 2 8 Monster Hunter Rise Dying Light 2 Stay Human Cyberpunk 2077 9 Red Dead Redemption 2 Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters Valve Index VR Kit 10 Red Dead Redemption 2 Dune: Spice Wars Dying Light 2 Stay Human

Et là, c'est le drame. Entre les lignes qui bougent, celles qui ne changent pas d'un iota par rapport à la semaine précédente, ces ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) nous font tourner en bourrique. Et malheureusement, on le répète, ça risque de perdurer encore quelques temps tant les "grosses "sorties vont se faire rares dans les mois qui arrivent. Et pour vendre de la boîboîte, bah il faut du gros jeu, sinon maman elle achète pas la boîboîte au fiston.