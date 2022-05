C'est en effet une question qui revient souvent, mais qui prend plus de sens depuis le tweet de kopite7kimi. En effet, selon lui et ses "sources", NVIDIA prévoirait de lancer sa série gaming Lovelace tôt dans le 3e trimestre 2022, qui va donc du 1er juillet au 30 septembre. Tôt pourrait donc marquer un lancement en juillet, voire aout, par le passé, la firme a déjà fait ça, son concurrent également. En septembre, cela fera 2 ans qu'Ampere occupe le marché gaming des verts, Q3 est parfaitement cohérent. De toute manière, le Computex approche à grands pas, et on sait que NVIDIA abordera le sujet comme il le dit lui-même, il ne sera pas question de Deep Learning ou de travail pro comme on l'a vu à la GTC et Hopper, mais de jeu.

Pour rappel, si les consommations devraient monter, le rôle de la RTX 3090 Ti était peut-être de préparer le terrain et les consciences pour Lovelace, les performances devraient être d'un très gros niveau, et c'est surtout en ray tracing qu'on attend un boum majeur, en rastérisation, Ampere était déjà fortiche. On se dit également qu'avec plus de patate en rastérisation, il sera bien plus facile de jouer avec du DLDSR sur un moniteur UHD, cette génération devrait donner bien plus de marge aux joueurs qui s'amusent en UHD. Bref, plus qu'une semaine et on sera fixés !