Voilà un fantasme de Linuxien qui devient réalité : le caméléon a enfin ouvert les sources de son pilote GPU, supportant Turing, Ampere Pro, Ampere grand public et « Gnext ». Distribué sous une double licence GPL/MIT, le bousin représente une phénoménale avancée dans le domaine puisque Nouveau, la version reverse-engineerée par des développeurs externes à la firme, faisait du sur-place depuis l’introduction de firmware signé nécessaire à la modification des fréquences d’origine de la carte.

Sauf que, vous l’imaginez bien, tout n’est pas si rose. En effet, si une partie du pilote est bien libre et lisible par tous, ce n’est pas le cas de la majorité du code, soit plus de 900 fonctions, qui se retrouvent intégrées dans… le firmware de 34 mégaoctets. À titre de comparaison, le firmware du GPU d’Apple ne pèse que 400 kio (et vous imaginez bien que la pomme n’est pas la dernière en matière de cachotage de code), et 7 Mio pour son contrôleur d’affichage. Autant dire que les quelque 56 Mio de code effectivement libérés ont furieusement l’odeur d’un écran de fumée, d’autant plus que le code tournant dans l’espace utilisateur (pour CUDA par exemple) demeure lui aussi fermé.

Au niveau des versions supportées, seule la 515.43.04 est diplonible à l’heure actuelle, mais la liste devrait sans nul doute s’allonger au fil des mises à jour. Reste que bien des questions émergent quant aux raisons ayant poussé le caméléon à un tel changement de sa politique. Si LAPSUS $ a probablement un rôle dans cette affaire, l’arrivée prochaine de complexes CPU/GPU à base de Grace et Hopper pour les pros requière probablement un front-end commun que la firme à préféré distribuer sous une licence libre. À moins que la firme ne cherche tout simplement à faire bonne image et s’inscrire dans la mouvance libriste qui a déjà emporté la plupart de ses concurrents… À voir ce qu’il en sera dans les mois qui suivent !