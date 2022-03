Allez, on se mouille la nuque et on se jette à l'eau, nageons parmi les jeux vidéo. Cette intro dénuée de sens étant ce qu'elle est, attardons-nous à présent sur les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) pour constater qu'Elden Ring est toujours sur le podium, à deux reprises. On rappelle qu'il était déjà présent dans ces classements bien avant sa sortie, ce qui laisse présager de bonnes ventes. On entend déjà parler de potentiel gagnant au titre de GOTY, mais comme nous ne sommes qu'en mars, on va retourner un peu dans l'eau bien fraiche, restons sérieux deux minutes.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 09

Semaine 08 Semaine 07 1 Elden Ring Elden Ring Total War: WARHAMMER III 2 Risk of Rain 2: Survivors of the Void Elden Ring Elden Ring 3 Elden Ring ELDEN RING Deluxe Edition Dying Light 2 Stay Human 4 Dying Light 2 Stay Human Destiny 2 : La Reine Sorcière Lost Ark Gold Founder's Pack 5 Dread Hunger Elden Ring Cyberpunk 2077 6 Valve Index VR Kit Destiny 2 : La Reine Sorcière Destiny 2 : La Reine Sorcière Édition Deluxe 7 Risk of Rain 2 Steam Deck Valve Index VR-Kit 8 Lost Ark Vanquisher Starter Pack Dying Light 2 Stay Human THE KING OF FIGHTERS XV 9 Destiny 2 : La Reine Sorcière Total War: WARHAMMER III THE KING OF FIGHTERS XV 10 The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition Cyberpunk 2077 Dread Hunger

Si on se penche sur les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), déjà on fera gaffe de pas faire claquer les lombaires, ça fait pas du bien, et seulement ensuite on pourra constater ce qu'on avait prévu depuis belle lurette, à savoir qu'Elden Ring montre les muscles. On peut même dire qu'il les bande, les muscles. C'est un ras de marée sur toutes les plateformes, avec des éditions standard, des éditions spéciales, du collector... et toujours une Xbox One qui n'en fait qu'à sa tête, à un tel point que ça en devient inquiétant.