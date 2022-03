Si les passionnés désireux de customiser leur machine afin de l’adapter au maximum à leur goût sont légion sur la scène PC, la chose est bien moins courante sur les bidules pommés du fait des restrictions imposées par Apple sur la modification de ses appareils. Pour autant, cela n’a pas stoppé Quinn Nelson de chez Snazzy Labs, qui s’est évertué à gratter davantage le Mini du Mac Mini.

Impression 3D à gogo — au moyen d’un fil contenant des particules de fer, pour une esthétique Cyberpunk atypique, mais appréciable —, bidouillage de l’alimentation pour passer de 150 W à 70 W (courant maximum nécessaire au fonctionnement du Mac, après calcul) et compatibilité avec les chargeurs MagSafe de la firme : le mod n’a pas été une mince affaire, mais le résultat est à la hauteur des attentes. Notez le refroidissement passif, assuré par une façade trouée sauce rape à fromage, reprenant ainsi les codes du Mac Pro, qui, au passage, a dû être imprimée par MSLA (Masked StereoLithogrAphy) tant les formes complexes ne ressortaient pas correctement via une impression 3D plus classique. Au total, le bousin finit par être 72 % moins volumineux, absolument silencieux puisque le ventilateur hérité des années Intel, a pu être viré sans impact notable, et on ne peu plus classe. De quoi donner des idées à la firme pour sa prochaine gamme ? (Source : HotHardware)