À l'instar de ce fameux cadeau du ciel qui faisait sauter la limitation LHR des cartes Ampere, et qui en fait était plus vérolé que la plus ancienne travailleuse du bois, le groupe LAPSUS$ est un regroupement de pirates. Derrière leurs intentions pour la "communauté", qui en fait n'est qu'une façade pour pomper du fric à outrance, les hackeurs ne sont définitivement pas des personnes honnêtes. Ils ont mis en ligne des dossiers sensibles du caméléon, mais des spécialistes en recherche et sécurité ont retrouvé des malwares planqués dans ces fichiers.

Inutile de vous dire que la confiance n'y est pas, et quand bien même vous seriez tentés par l'aventure, sachez que vos machines seront exposées et faciles d'accès pour des gens dont le seul boulot est de nuire et de racketter. Ces malwares ont été trouvés dans les documents révélant les secrets du DLSS par Intelligence Artificelle, au niveau des clés de validation numérique, ça en dit long sur les intentions de ces individus, qui peuvent bien essayer de se faire passer pour des gens du peuple pour le peuple contre les verrous des grosses sociétés, mais leur finalité, c'est bien d'aspirer du blé, peu importe d'où il vient, Samsung tout récemment, mais demain ça peut être Jean Pierre ou Micheline, voire le p'tit Kevin trop curieux. Quand on a la piraterie dans le sang, c'est pour la vie disait un célèbre philosophe nommé Jack Sparrow !

Le jour où LAPSUS$ se fera épingler !