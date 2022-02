C'est le boxon au sein des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). Si la semaine précédente fut hallucinante de diversité (c'est faux), cette semaine 6 qui vient de s'achever nous refait le même délire, avec encore trois fois DL2 et du contenu pour Lost Ark. Pour le coup, on a là exclusivement des titres tout chauds ou à venir. Il est loin le temps où PUBG squattait le podium malgré son haleine sa sortie lointaine. On vieillit, té...

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 06

Semaine 05 Semaine 04 1 Dying Light 2 Stay Human Dying Light 2 Stay Human God of War 2 Lost Ark Platinum Founder's Pack Dying Light 2 Stay Human Monster Hunter Rise 3 Lost Ark Bronze Founder's Pack Dying Light 2 Stay Human Ultimate Edition Dying Light 2 Stay Human 4 Lost Ark Gold Founder's Pack Lost Ark Platinum Founder's Pack Elden Ring 5 Elden Ring Dying Light 2 Stay Human Dying Light 2 Stay Human 6 Lost Ark Silver Founder's Pack Elden Ring Ready or Not 7 Total War: WARHAMMER III Dying Light 2 Stay Human Total War: WARHAMMER III 8 Dying Light 2 Stay Human It Takes Two Lost Ark Platinum Founder's Pack 9 Lost Ark Vanquisher Starter Pack Dying Light 2 Stay Human Ultimate Edition Project Zomboid 10 Dying Light 2 Stay Human Total War: WARHAMMER III It Takes Two

Du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), vu qu'on a toujours une petite semaine de décalage c'est aujourd'hui qu'on peut constater que la déferlante est bel et bien là On bouffe du DL2 à tous les étages, en édition standard ou deluxe, et il ne reste que peu de place à la concurrence. Bon, sauf sur Xbox One, un jour peut-être que les archéologues pourront expliquer ce phénomène...