La Chine avait dit « oui » fin janvier, puis AMD n'eut plus qu'à attendre sagement la fin de la période d'attente obligatoire imposée par la loi Hart-Scott-Rodino (HSR) aux USA et qui se termina le 9 sans action aucune de la part des autorités. Et de là, le reste jusqu'à la date fixée du 14 ne fut plus qu'une simple formalité ! 16 mois plus tard, le mariage est donc officiel, Xilinx devient la propriété d'AMD (on nous dit dans l'oreillette qu'un mariage, ce n'est plus pas vraiment que ça, mais bon, on parle business ici, hein) !

À hauteur de 49 milliards de dollars en actions (prenant en compte le cours du jour, la transaction était chiffrée au départ à 35 milliards), c'est la plus grosse acquisition ever pour AMD et accessoirement la plus grosse aussi pour l'industrie du semiconducteur ! Même NVIDIA et Arm en eurent potentiellement été « loin » avec 40 milliards de bidendollars (certes, avec un mélange de cash et d'actions) n'eussent-ils pas jetté l'éponge, et dire qu'à l'époque, AMD avait racheté ATI pour la modique somme de 5,4 milliards de $ « seulement » en 2006 (soit 7,5 en prenant en compte l'inflation)...

Bref, pour ceux que ça intéresse, AMD a brièvement et solennellement annoncé la nouvelle ici sur son site. Il va de soi que la bourse a plutôt bien réagi à la nouvelle et l'action d'AMD a pu récupérer quelques pourcents après une phase un peu plus molle. Inversement, Xilinx n'est depuis ce jour plus coté en bourse. Fraîchement nommée présidente du conseil d'administration, Lisa Su s'est aussi offert une petite sortie pour affirmer son enthousiasme face aux employés de Xilinx et quant aux nouvelles perspectives intéressantes qu'offre cette fusion, autant sur le plan financier que technologique. AMD va d'ailleurs aussi en profiter pour revoir son modèle financier au fil des prochains mois.

Pour sûr, des ajustements seront à faire pour exploiter au mieux les capacités de Xilinx et espérer connaitre un meilleur succès qu'Intel avec Altera. Avec la croissance d'AMD en particulier dans le domaine très lucratif de l'entreprise avec ses EPYC, d'aucuns peuvent toutefois déjà imaginer les diverses et nombreuses possibilités... Il ne reste plus qu'à AMD d'user au mieux de ses nouveaux muscles !