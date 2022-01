Cette question qu'on se pose dans le titre de ce billet concerne Dying Light 2. C'est l'un des gros titres à venir de ce début d'année 2022, et force est de constater qu'il commence à bien attirer l'attention, en témoignent les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) depuis trois semaines. Alors certes, Elden Ring lui tient tête quelque peu, puisque lui non plus n'est pas encore sorti, mais tout cela laisse supposer une petite baston en bonne et due forme, ce qui n'est pas pour nous déplaire, car on aime quand les classements bougent.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 04

Semaine 03 Semaine 02 1 God of War God of War God of War 2 Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise 3 Dying Light 2 Stay Human Ready or Not Monster Hunter Rise 4 Elden Ring Dying Light 2 Stay Human Ready or Not 5 Dying Light 2 Stay Human Elden Ring Elden Ring 6 Ready or Not Total War: WARHAMMER III Kit de VR Valve Index 7 Total War: WARHAMMER III Project Zomboid Project Zomboid 8 Lost Ark Platinum Founder's Pack Kit de VR Valve Index Dying Light 2 Stay Human 9 Project Zomboid 暖雪 Warm Snow It Takes Two 10 It Takes Two Red Dead Redemption 2 Five Nights at Freddy's: Security Breach

Du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), le dernier Call Of s'essouffle, et il était temps (petit navire). À part ça, rien de vraiment nouveau à l'horizon, mais vous savez que le SELL a une semaine de retard sur les tableaux qu'on vous propose pour Steam, et qu'à priori les précommandes ne sont pas comptabilisées, donc bon. Rappelons également que si vous voulez zieuter les meilleures ventes sur 3DS et Switch, c'est possible sur le site du SELL. Liberté chérie.