À la fin de l'année dernière, on trouvait les 5600X et 5800X pour des tarifs pas spécialement agressifs, respectivement autour des 320 et 400 €. Il faut croire que les Alder Lake représentent une menace réelle, ou que la demande plus basse sur ces références AMD a poussé le géant à baisser les prix ? Ou les VPC à faire fonctionner le street price comme arme de concurrence, chose qui n'existe plus avec les cartes graphiques par exemple ? En tout cas, ça bouge dans les grandes lignes, et aujourd'hui, ces deux Ryzen sont encore plus intéressants pour quiconque veut se monter une machine à prix correct, mais très compétitive. De plus l'arrivée prochaine du 5800X3D pourrait casser un peu plus les ventes des Vermeer premiers du nom, en les rendant moins intéressants pour ceux qui veulent mieux. À moins que les stocks soient encore très gros et qu'il faudrait commencer à les évacuer avant l'arrivée de Zen 4 ?

En tout cas, Mazone est le premier à sortir les marrons du feu. Comptez 284 € le 5600X et 359 le 5800X. Derrière, CDiscount ne tardera pas à réagir, puisque les deux grands se tirent une bourre permanente sur les prix, s'alignant l'un et l'autre en fonction des offres du moment. Quant au groupe LDLC, ne comptez pas sur lui pour faire des cadeaux, c'est un mot qu'il ne connait pas, et il n'y a pas que celui-là. Un gros rouleau compresseur qui jouit de son statut quasi leader...

Si vous envisagiez un achat dans les temps qui viennent, pensez donc à regarder ces références chez les rouges, il y en aura d'autres prochainement chez les bleus, ce n'est pas le choix qui manque chez les deux géants du CPU.