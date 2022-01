Présenté par Intel en douce au dernier CES plus tôt le mois dernier, voilà que le 12900KS se montre de manière officieuse. Comme vous le savez, c'est un 12900K super binné, c'est-à-dire un CPU très docile qui ne rechigne pas trop à monter dans les tours, plus que ne le font ses petits frères. Avec ses 8 coeurs P + HT et ses 8 coeurs E, l'engin est épaulé par 30 Mio de cache L3. Intel avait teasé sa bête en montrant une fréquence tous coeurs de 5.2 GHz, et un boost sur un seul coeur à 5.5 GHz.

Sur Taobao, un sample traine, et il a réalisé un Cinebench R23 sur tous les coeurs à la fréquence de 5.4 GHz. Cela lui a octroyé un score de 29519 points, ce qui est pas mal du tout. Le prix de vente de ce sample officieux n'est évidemment pas représentatif des prix, puisqu'il faut compter plus de 4716 dollars.

Il y a cependant plusieurs soucis pour ce CPU. Le premier, plus terre à terre, c'est qu'aucun BIOS n'est prêt à l'accueillir même s'ils y bossent dessus. Le second est quand même bien plus ennuyeux, surtout si vous avez lu notre test. Le PL2 devenu Maximum Power sur le 12900K entraine un réel problème de gestion de la température, et nos systèmes de refroidissement ont montré leurs limites, même avec un AIO de 360 ! Alors un 12900KS, qui ajoute mine de rien 500 MHz au 12900K. Il est possible que cela ne se fasse pas sans augmenter la tension, mais 500 MHz, dans tous les cas, ça chauffe plus.

Au final, c'est vraiment un CPU pour montrer qu'Intel a la plus grosse, et ce n'est pas si évident que ça de la montrer, surtout quand elle est aussi chaude et qu'elle ne rentrera pas partout, il faudra du flux d'air pour aider à la calmer !