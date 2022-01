Nous avons tout donné. Tout est dans ce titre sublime, référence à un film culte, rédigé uniquement dans le but de mettre en lumière un jeu, un seul. Et si vous ne voyez pas de quoi on veut parler, nous vous prierons de mater tranquillement les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), puisqu'un intrus s'est glissé dans le classement de la semaine qui vient de s'écouler. Un roguelike qui nous vient d'Asie et qui passe une tête parmi nous pour faire un petit coucou avant de retourner au fond de son trou (encore une réf, té...). À part ça, on retrouve les acteurs de la semaine 2, donc fallait bien qu'on cause de quelque chose d'autre.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 03

Semaine 02 Semaine 01 1 God of War God of War Ready or Not 2 Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise It Takes Two 3 Ready or Not Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise 4 Dying Light 2 Stay Human Ready or Not Project Zomboid 5 Elden Ring Elden Ring Kit de VR Valve Index 6 Total War: WARHAMMER III Kit de VR Valve Index Five Nights at Freddy's: Security Breach 7 Project Zomboid Project Zomboid Elden Ring 8 Kit de VR Valve Index Dying Light 2 Stay Human Rust 9 暖雪 Warm Snow It Takes Two Forza Horizon 5 10 Red Dead Redemption 2 Five Nights at Freddy's: Security Breach Sea of Thieves

Et en ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on pourrait s'arrêter sur notre désormais célèbre "Comme d'hab", mais comme on aime bien gratter pour remplir des billets que personne ne lit (ceci est un test), on s'est dit qu'on allait zieuter le bazar vite fait. Et quelle n'est pas notre surprise en constatant que Cyberpunk est de retour sur PC, au même titre que le dernier Assassin's Creed sur la dernière génération de consoles de salon !!! Et surtout, dites-le si on en fait trop hein, les ragots sont là pour ça. Et pis on a le droit de craquer quoi, crotte de bique.