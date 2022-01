Nous pensions tripoter de l'Unreal Engine 5 rapidement avec STALKER 2, mais le report de ce dernier à décembre change complètement nos plans. Pour autant, le moteur continue son développement, avec une philosophie identique à celle du 4. Proposer des outils puissants, prenant en charge les dernières technologies, et avec une facilité accrue. Attention, n'importe qui ne peut y prétendre sortir des choses sans avoir au minimum des compétences en la matière. Mais des efforts ont été portés sur la facilité de programmation pour tous ceux qui ont les reins assez solides pour exploiter le moteur.

En tout cas, il y en a qui taquinent le goujon chez les développeurs, puisqu'ils ont mis en ligne il y a un gros mois, une démo basée sur l'univers Matrix, qui est téléchargeable sur PS5 et XBox. Le rendu est assez effarant, celui des animations faciales et du rendu de la peau est à s'y méprendre, vous risquerez d'être surpris au moment de détecter le vrai Keanu Reeves du faux, et ce n'est pas du tout facile. C'est surtout une démo qui montre le potentiel, et qui peut être les prémices des jeux que nous aurons dans 5 bonnes années ? Si jusque-là, nous avions des vidéos vides d'action, plutôt de la découverte de lieux, la vidéo présentée montre de la 3D et du gaming.

Ça promet forcément, même si nous attendrons de voir quels univers les développeurs nous proposeront, avec les outils à leur disposition. Bon travail, surtout pour les amoureux de technique et passionnés de gaming. Plus que jamais, cinéma et jeu vidéo n'ont été aussi proches l'un de l'autre !

Voici également une autre démo du moteur, avec une inspiration toute piochée dans Aliens, Prometheus, bref, c'est impressionant également.