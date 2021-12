Premièrement, on peut saluer la première place d'Halo Infinite dans ce classement des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), car l'exploit est surtout d'y parvenir durant deux semaines consécutives. D'un autre côté, le peu de concurrence explique aussi sans doute la chose, Halo étant la dernière sortie "majeure" de cette fin d'année. Quant au reste, on retrouve les acteurs de la semaine passée, avec une mention honorable pour Ready or Not qui parvient à se hisser sur le podium malgré son accès anticipé.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 50

Semaine 49 Semaine 48 1 Halo Infinite (campagne) Halo Infinite (campagne) ICARUS 2 Five Nights at Freddy's: Security Breach Destiny 2 : La Reine Sorcière Deluxe + Pack 30e anniversaire Bungie Kit de VR Valve Index 3 Ready or Not Destiny 2 : Pack 30e anniversaire Bungie Farming Simulator 22 4 Kit de VR Valve Index ICARUS Cyberpunk 2077 5 GTFO Kit de VR Valve Index Red Dead Redemption 2 6 ICARUS Cyberpunk 2077 Battlefield™ 2042 7 Battlefield™ 2042 Farming Simulator 22 Destiny 2 : La Reine Sorcière Deluxe + Pack 30e anniversaire Bungie 8 Escape Simulator FIFA 22 Halo Infinite (campagne) 9 Farming Simulator 22 Thunder Tier One Forza Horizon 5 10 Forza Horizon 5 GTFO Red Dead Redemption 2

Et du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), ça bouge excessivement peu également, actu oblige, mais on peut tout de même apercevoir à nouveau Halo qui vient perturber les ventes sur la dernière génération de Xbox. En revanche, la gen' précédente n'en fait qu'à sa tête et ne veut visiblement pas entendre parler de la franchise phare des consoles made in Microsoft. Partout ailleurs, c'est calme plat, presque comme d'habitude.