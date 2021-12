Sapphire est comme les autres, il essaye de vendre ses cartes malgré des appros en GPU compliqués, sans oublier les composants, et les prix des containers. Fidèle à AMD dont il est le principal partenaire historique, est donc obligé de subir la pénurie, et d'attendre les puces RDNA 3, qui devraient être, comme RDNA 2, compliquées à trouver. Alors la firme vient de se lancer dans l'AIO, et fait aussi comme presque tous les autres : on prend du Asetek, on badge à son nom, on met ses propres moulins, on essaye de customiser le top de la pompe, et on essaye de vivre dans un milieu archi concurrentiel, fait de milliers de clones, et dont les performances, à l'instar des ventirads CPU, sont au taquet des technologies de fabrication et plafond des résultats obtenus.

Sapphire déploie les S240 et S360 Nitro+, basés sur du Asetek de 7è génération, employant les mêmes moulins que ses cartes graphiques dans le style et l'éclairage ARGB, avec possibilité de réguler la pompe et les ventilateurs. Le top de la pompe arbore le loup de la firme, éclairé, mais ce n'est pas un écran LCD qui apporte des infos intéressantes au premier coup d'oeil, mais qui aurait également fait monter le prix comme on le voit chez les autres marques.

Si vous aimez les chiffres, la pompe va de 800 à 2800 TPM avec une marge d'erreur de 300 TPM, les moulins de 450 à 2400 TPM. Les sockets AM4, LGA115x, 1200, 20xx et 1700 sont supportés, et si vous voulez les prix pour harmoniser avec votre carte Nitro+, il faudra attendre, car les tarifs sont oubliés du communiqué de presse. C'est jamais bon signe.