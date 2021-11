En témoignent les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) puisqu'on retrouve d'anciens gros titres qui étaient donc en promotion durant cette période de vendredi noir. Ainsi, RDR2 est de retour, tout comme Cyberpunk (alors qu'il est dispo sur GOG, mais bon passons) et Horizon Zero Dawn, entre autres. On s'attend à voir à peu près la même chose la semaine prochaine, car le cyber monday va passer par là et les soldes ne s'arrêtent pas tout de suite.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 47

Semaine 46 Semaine 45 1 Farming Simulator 22 Battlefield™ 2042 Battlefield™ 2042 2 Battlefield™ 2042 Battlefield™ 2042 Forza Horizon 5 3 Cyberpunk 2077 Battlefield™ 2042 Gold Edition Forza Horizon 5 4 Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 5 Battlefield™ 2042 5 Kit de VR Valve Index Forza Horizon 5 Battlefield™ 2042 6 Forza Horizon 5 Ruined King: A League of Legends Story Age of Empires IV 7 Horizon Zero Dawn™ Complete Edition Ruined King: A League of Legends Story The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade 8 Red Dead Redemption 2 Age of Empires IV Football Manager 2022 9 FIFA 22 Elden Halo Infinite (Campaign) Elden Ring 10 Myth of Empires Farming Simulator 22 Pre-Order Bundle Jurassic World Evolution 2

Battlefield, Call Of, FIFA... Le triplé gagnant vu et revu qui caractériserait presque les joueurs console si on devait caricaturer. Ce que nous ne ferons pas, car les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) montrent aussi qu'on peut s'intéresser à autre chose, notamment grâce à Kena et Age of Empires IV. Bon, FIFA est encore un très gros poids lourd dès qu'il s'agit de ventes physiques, mais on se pose néanmoins la question : cela s'arrêtera-t-il un jour ?