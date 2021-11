Officiellement, AMD n'a pas de gamme de GPU publiquement dédiée au minage à l'image du catalogue CMP de NVIDIA. Mais les partenaires d'AMD proposent eux-mêmes depuis longtemps des cartes pour le minage à base de GPU de Radeon, généralement aussi sans I/O. Par exemple, bon nombre de RX 470 et RX 560/570 ont ainsi été écoulées sous cette forme. Une pratique (non sanctionnée par AMD ?) qui aurait donc largement continuée depuis l'arrivée de la génération RDNA2 de manière assez discrète et loin du regard du public, peut-être pour éviter de frustrer encore davantage l'autre partie de la clientèle pas très ravie de cette situation, à l'inverse de NVIDIA qui a plutôt cherché à se donner une image de "sauveur" du jour (mais bien sûr...). Pourtant des rumeurs ont maintes et maintes fois circulé sur l'hypothèse d'une gamme de minage officielle chez AMD.

En attendant, ces GPU semblent bel et bien exister. Quelqu'un aurait enfin réussi à mettre la main sur les fiches techniques de ces cartes AMD dédiées au minage pour le moins évasives, qui se nommeraient GPRO X080 et GPRO X060 chez Sapphire ! Pour info, GPRO est la série pro de Sapphire pour équiper les stations de travail, les cartes susnommées suivent la GPRO X070 du même fabricant, une RX 5700 XT fanless introduite en janvier dernier, mais qui n'a jamais été présentée comme étant une solution spécifique pour le minage.

Dans le cas présent, les deux cartes auraient principalement été conçues pour miner de l'Ethereum, en témoigne les hashrates mentionnés sur les fiches techniques du fabricant. La GPRO X080 y apparait comme étant une carte PCIe 4.0 a priori basée sur une puce Navi 22 avec 2304 unités de calculs, fonctionnant à 2132 MHz. Pour rappel, c'est la puce qui équipe la RX 6700 XT. À ses côtés, un total de 10 Go de GDDR6 16 Gb/s suir un bus 160-bit. Aucune sortie vidéo n'est apparente. Avec un TGP de base de 165 watts, cette GPRO X080 serait capable de fournir un hashrate de 38,0 MH/s, tandis que son optimisation permettrait de passer à 93 watts seulement pour 41,6 MH/s. Son prix ? 750 €.

Plus modeste, la GPRO X060 est présentée comme intégrant une puce Navi 23 XL - le GPU de la Radeon RX 6600. On y retrouverait d'ailleurs toujours 1792 unités de calculs, mais cadencées à 2044 MHz. 8 Go de GDDR6 14 Gb/s montés sur un bus 128-bit seraient ici de la partie. Etrangement, la GPRO X060 posséderait cette fois-ci une sortie HDMI et DisplayPort, ce qui sous-entend qu'elle pourra toujours être reconvertie si nécessaire. Les performances avancées ici sont de l'ordre de 27,8 MH/s pour un TGP par défaut de 100 W, et 29,4 MH/s pour 60 W après optimisation. Celle-ci couterait 550 €.

Naturellement, aucune de ces cartes n'est a priori vendue directement dans le commerce au détail. Elles ne seraient offertes qu'aux fermes de minage et ne peuvent être achetées qu'en bulk. Il serait tout de même curieux de savoir comment ces cartes s'en sortent commercialement et sur le plan des performances face à leurs concurrentes des chez NVIDIA, mais gageons que les grosses fermes ne sont pas trop regardantes non plus, le plus important étant certainement d'arriver à obtenir suffisamment de matériel pour leur activité. À l'inverse de NVIDIA qui partage désormais de temps en temps des chiffres (fortement à la baisse sur le dernier trimestre) pour ses ventes de cartes CMP, on ne sait pas combien de cartes purement « minières » se sont écoulées jusqu'à présent chez les rouges. Hélas pour nous, ce n'est pas comme si l'existence de ces cartes pouvait changer quoi que ce soit au calvaire actuel... (Source)