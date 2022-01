Call of Duty: Vanguard est sorti vendredi 5 novembre et a été développé par Sledgehammer Games. Le nouveau Call of, ni plus ni moins. Ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale et il faudra tirer sur tout ce qui bouge ou presque. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1