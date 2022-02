Comme chaque semaine, petit coup d'oeil sur les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), on retrouve l'actu vidéoludique du moment rythmée par les achats des joueurs de tous bords. C'est donc sans surprise qu'on se farcit un Elden Ring à toutes les sauces, Elden Ring qui se permet même d'occuper la totalité du podium à lui seul. Gageons que TWW3 et DL2 (on aime les acronymes) sont encore un peu dans la place, tout comme le DLC de Destiny 2, et notons surtout que le Steam Deck fait une petite apparition dans le tableau. À voir si ça dure ou pas.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 08

Semaine 07 Semaine 06 1 Elden Ring Total War: WARHAMMER III Dying Light 2 Stay Human 2 Elden Ring Elden Ring Lost Ark Platinum Founder's Pack 3 ELDEN RING Deluxe Edition Dying Light 2 Stay Human Lost Ark Bronze Founder's Pack 4 Destiny 2 : La Reine Sorcière Lost Ark Vanquisher Starter Pack Lost Ark Gold Founder's Pack 5 Elden Ring Cyberpunk 2077 Elden Ring 6 Destiny 2 : La Reine Sorcière Destiny 2 : La Reine Sorcière Édition Deluxe Lost Ark Silver Founder's Pack 7 Steam Deck Valve Index VR-Kit Total War: WARHAMMER III 8 Dying Light 2 Stay Human THE KING OF FIGHTERS XV Human 9 Total War: WARHAMMER III THE KING OF FIGHTERS XV Lost Ark Vanquisher Starter Pack 10 Cyberpunk 2077 Dread Hunger Dying Light 2 Stay Human

Alors qu'on accuse le retard du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on doit se contenter d'un Horizon Forbidden West très présent sur consoles Sony, mais nous savons pertinemment que la semaine prochaine, ça rigolera moins. Car la semaine prochaine, Elden Ring sera bien présent dans les tableaux, c'est une certitude. En attendant, un peu de répit, un peu de calme avant la tempête, un peu de routine avant le grand chamboulement opéré par le dernier titre de FromSoftware. On espère qu'il sera présent, sinon on aura l'air fins...