Les trente années dont il est question dans le titre de ce billet, on y reviendra au paragraphe suivant, pour l'instant, concentrons-nous sur ce que nous offrent les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). C'est donc une nouvelle semaine au rythme des sorties, avec toujours du bon gros MW2, et l'arrivée d'une autre grosse production : Gotham Knights. On saluera évidemment la compilation Uncharted qui débarque enfin sur PC et qui marque le coup avec un accueil favorable des joueurs ayant l'habitude de raquer leurs jeux chez Valve. On ne peut pas en dire autant de Gotham Knight, dont la réception est davantage mitigée.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 42

Semaine 41 Semaine 40 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Call of Duty: Modern Warfare II Steam Deck Docking Station Steam Deck Docking Station 3 Persona 5 Royal EA SPORTS FIFA 23 EA SPORTS FIFA 23 4 Call of Duty: Modern Warfare II Cyberpunk 2077 Need for Speed Heat 5 RimWorld - Biotech (DLC) Call of Duty: Modern Warfare II Marauders 6 Football Manager 2023 Stray Cyberpunk 2077 7 Uncharted: Legacy of Thieves Collection Marauders Grounded 8 Gotham Knights Grounded EA SPORTS FIFA 23 9 Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Modern Warfare II Call of Duty: Modern Warfare II 10 Gotham Knights Coral Island Slime Rancher 2

En ce qui concerne les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL* (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on subit une nouvelle fois l'hégémonie FIFA, qui ferait presque passer pour anecdotique l'arrivée d'autres titres comme Dragon Ball: The Breakers, même si ce dernier est quand même loin de faire l'unanimité. M'enfin quand même, la semaine 41 est quasiment un copié/collé de la semaine précédente, on est en droit de se demander pourquoi un tel engouement pour un jeu qui ressort chaque année depuis maintenant presque trente ans...

Top Ventes du S.E.L.L.



Semaine 41 Semaine 40 #1 #2 #3 #1 #2 #3 PC FIFA 23 Farming Simulator 22 Minecraft Java & Bedrock FIFA 23 Farming Simulator 22 Minecraft Java & Bedrock PS5 FIFA 23 Horizon Forbidden West Gran Turismo 7 FIFA 23 Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West XB Series FIFA 23 Forza Horizon 5 Halo Infinite FIFA 23 FIFA 23 Édition Ultimate Forza Horizon 5 PS4 FIFA 23 NBA 2K23 Dragon Ball : The Breakers Édition Spéciale FIFA 23 NBA 2K23 F1 22 XB One FIFA 23 NBA 2K23 Cyberpunk 2077 FIFA 23 NBA 2K23 Cyberpunk 2077