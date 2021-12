Jurassic World Evolution 2 est sorti mardi 9 novembre et a été développé par Frontier Developments. On prend les mêmes et on recommence. Les dinos sont donc de retour, et c'est à vous de gérer leur parc. Vous allez pouvoir dépenser sans compter. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1