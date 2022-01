On sait depuis longtemps qu'Alder Lake n'était pas prévu pour être officiellement compatible avec le jeu d'instructions AVX-512, quand bien même les nouveaux P-core Golden Cove possèdent en principe cette aptitude de par leur architecture, Intel affirmait avoir fait en sorte qu'il soit en théorie impossible de s'en servir en ayant désactivé le matériel correspondant. Pour rappel, les E-cores d'Alder Lake, eux, ne possèdent pas du tout cette capacité de base sur le plan matériel. Par ailleurs l'AVX-512 ne devait en réalité n'être réservée qu'aux prochains Sapphire Rapids, dont les P-Core seront cette fois-ci entièrement débridés pour l'AVX-512 et l'AMX. Une segmentation comme on en a déjà vu régulièrement chez le fondeur (et ailleurs), frustrante pour certains sans aucun doute, d'autant plus que la génération précédente Rocket Lake fut bel et bien compatible AVX-512, mais cela fait malheureusement partie du jeu commercial (variable en fonction de la concurrence).

Pourtant, il s'est rapidement avéré qu'il est effectivement possible d'activer l'AVX-512 dans le BIOS à condition de désactiver les E-cores au préalable, une disposition des CPU Alder Lake qui aurait été découverte un peu par « accident » en tripotant le microcode et dont la plupart des fabricants de cartes mères ne se sont pas privé de s'en servir avec leurs BIOS/UEFI publiés depuis le lancement de la 12e génération, démocratisant l'AVX-512 pour la 12e génération contre l'avis d'Intel. Avec ceci, selon Igor's Lab, l'AVX-512 serait de manière générale plutôt efficace et efficient (selon la charge de travail, bien entendu), bien plus que l'AVX2 et bien meilleur que l'implémentation AVX-512 avec Rocket Lake. Bref, on peut aussi en déduire qu'Intel n'a donc finalement pas dézingué l'AVX-512 des puces Alder Lake sur le plan matériel, ayant sans doute préféré l'option moins laborieuse (plus rapide et moins coûteuse ?) d'un blocage superficiel via micrologiciel. Dans ce cas, le fondeur aurait peut-être mieux fait de communiquer clairement là-dessus et de mieux informer ses partenaires historie d'éviter la boulette, ce qui ne semble pas avoir été le cas.

Mais il se dit à présent que cette compatibilité accidentelle ne saurait plus trop durer, puisqu'Intel serait sur le point de publier un nouveau microcode pour toutes les cartes mères compatibles de ses partenaires, afin de prévenir tout contournement de la sorte et donc d'enterrer définitivement l'option AVX-512 avec Alder Lake. Et ainsi, la segmentation artificielle serait restaurée, potentiellement histoire de préparer le terrain pour Sapphire Rapids. Intel a peut-être aussi considéré qu'Alder Lake est en mesure de se passer de cet atout face à la concurrence. Toutefois, beaucoup penseront sûrement que ce ne sera pas bien grave, le jeu d'instruction n'ayant pas forcement grand intérêt pour le grand public, mais on se doute bien que ça en dérangera aussi beaucoup d'autres, rien que par la simple action de brider rétroactivement des produits déjà commercialisés.

Il serait naturellement possible d'éviter la bride en ne mettant plus à jour son BIOS, ce qui pourrait toutefois être rapidement problématique, considérant le rythme soutenu de mise à jour en ce moment pour optimiser la compatibilité DDR5. Des méthodes plus exotiques et officieusement seraient également possibles, des bidouilleurs auraient d'ores et déjà réussi à injecter l'ancien microcode dans de nouveaux BIOS, permettant de restaurer le support AVX-512, mais ce type de solution ne vient jamais sans risque pour le matériel. (Source : Tom's, Igor's Lab)