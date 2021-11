Après les Avengers, c'est au tour des Gardiens de la Galaxie de faire un tour par la case Square Enix, qui nous gratifie donc d'un Marvel's Guardians of the Galaxy sorti le 26 octobre dernier. Et tout comme son prédécesseur affublé du sceau Marvel, Eidos Montreal est de la partie pour ce qui est du développement. Au programme, des sales héros avec des compétences propres, des graphismes léchés tel l'ours qui a mal, une raie aussi bien tracée que l'avenir des nos protagnoistes, et du DLSS pour donner un coup de peps à tout ça. Et il y en aura besoin si vous voulez pousser les réglages dans leurs retranchements.

Pour vous le prouver, on vous montre de quoi est capable une RTX 2080 Gaming OC sur une définition 4K UHD. Nous avons d'abord testé les presets Ultra et Low, et le résultat nous incite à dire qu'on a ici un portage console au vu de la discrétion des différences visiuelles sur les deux rendus. Bref.

Du coup, vous prendrez bien un peu de ray tracing, on sait que vous aimez ça. High, Very High et Ultra sont dans un bateau... et le capitaine s'appelle "DXR Off". Mais ce capitaine n'est pas très content, car Ultra et ses potes bouffent du GPU jusqu'à s'en faire péter le bide, on est loin des cinq fruits et légumes par jour... Heureusement, la mascotte DLSS Ultra Performances est là pour éviter que l'équipage ne chope le scorbut, grâce à quelques agrumes bien sentis et du DLSS Sharpening faisant office de fil dentaire (les agrumes, ça laisse des trucs entre les dents).

Enfin, les moussaillons DLSS nous donnent un aperçu de leurs compétences. Ces marins d'eau douce se prénomment Quality, Balanced, Performances et Ultra Performances. Et eux aussi ont eu le droit à quelques oranges. C'est important, les vitamines.