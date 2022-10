La grosse surprise de la semaine, ou plutôt LES grosses surprises de la semaine au sein des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), c'est tout d'abord le fait que le reboot de Modern Warfare 2 ait enfin réussi à détrôner le Steam Deck, qui squattait la première marche du podium depuis la semaine 15, soit pendant 28 semaines consécutives. Ce fut déjà une surprise en son temps après le raz-de-marée Elden Ring. Et l'autre fait marquant, c'est la percée de Victoria 3, présenté dans le dernier Gamotron et qui est exclusif au monde du PC (+mac+Tux). Un bel accueil pour ce jeu de stratégie complexe et terriblement addictif une fois qu'on y met les pattes.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 43

Semaine 42 Semaine 41 1 Call of Duty: Modern Warfare II Steam Deck Steam Deck 2 Steam Deck Call of Duty: Modern Warfare II Steam Deck Docking Station 3 Call of Duty: Modern Warfare II Persona 5 Royal EA SPORTS FIFA 23 4 Victoria 3 Call of Duty: Modern Warfare II Cyberpunk 2077 5 Cyberpunk 2077 RimWorld - Biotech (DLC) Call of Duty: Modern Warfare II 6 Persona 5 Royal Football Manager 2023 Stray 7 Victoria 3 Uncharted: Legacy of Thieves Collection Marauders 8 Victoria 3 Grand Edition Gotham Knights Grounded 9 RimWorld - Biotech (DLC) Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Modern Warfare II 10 Football Manager 2023 Gotham Knights Coral Island

En vérité, il est une autre surprise qui, pour le coup, nous chagrine quelque peu, et ça se passe du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL* (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Car si Gotham Knights était plus ou moins attendu là où il est vu l'éditeur et la puissance de communication qui se trouve derrière, nous aurions beaucoup aimé que A Plague Tale: Requiem soit un peu plus présent sur consoles. Mais que voulez-vous, c'est comme ça, et ce n'est pas comme si les ventes faisaient le réel succès d'un jeu. Le succès commercial, c'est bien, le succès dans le coeur des joueurs, c'est mieux. Enfin, pour les joueurs...

Top Ventes du S.E.L.L.



Semaine 42 Semaine 41 #1 #2 #3 #1 #2 #3 PC FIFA 23 Farming Simulator 22 Minecraft Java & Bedrock FIFA 23 Farming Simulator 22 Minecraft Java & Bedrock PS5 Gotham Knights A Plague Tale : Requiem FIFA 23 FIFA 23 Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West XB Series Gotham Knights FIFA 23 A Plague Tale : Requiem FIFA 23 FIFA 23 Édition Ultimate Forza Horizon 5 PS4 FIFA 23 NBA 2K23 Gran Turismo 7 FIFA 23 NBA 2K23 F1 22 XB One FIFA 23 NBA 2K23 Cyberpunk 2077 FIFA 23 NBA 2K23 Cyberpunk 2077

* Les ventes sur Nintendo Switch (et feues les ventes 3DS) ne sont pas incluses ici pour des raisons évoquées à de multiples reprises. Deal with it. Le classement Switch est visible sur le site su SELL

