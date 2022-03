Nouvelle semaine et donc nouvelles tendances en ce qui concerne les ventes de jeux vidéo, et on démarre avec les traditionnelles meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). Avec un trio de tête inchangé par rapport à la semaine passée, on notera qu'Elden Ring est toujours en place et confirme son succès, que le Steam Deck attire finalement le chaland et que le brave It Takes Two surprend son petit monde. Et bien sûr, nouveauté oblige, Ghostwire: Tokyo a voulu s'invite à la fête, c'est chose faite avec un double positionnement qui régale.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 12

Semaine 11 Semaine 10 1 Elden Ring Elden Ring Elden Ring 2 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 3 It Takes Two It Takes Two Elden Ring 4 Ghostwire: Tokyo MONSTER HUNTER RISE Core Keeper 5 Valve Index VR Kit Core Keeper Risk of Rain 2: Survivors of the Void 6 Core Keeper Valve Index VR Kit Valve Index VR Kit 7 Dread Hunger Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 8 Ghostwire: Tokyo (Pre-purchase) Elden Ring Dread Hunger 9 Red Dead Redemption 2 Dread Hunger Dying Light 2 Stay Human 10 LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga WWE 2K22 WWE 2K22

Du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), quid du statut de leader d'Elden Ring ? Le bougre est toujours présent mais nettement moins, en même temps, on est déjà à plus d'un mois de la sortie (trois semaines si on compte le décalage du SELL). Les catcheurs ont eu leur heure de gloire en semaine 10, mais là c'est (presque) terminé, retour aux fondamentaux, solide sur les appuis, avec un p'tit dernier Final Fantasy qui s'invite. Mais ça risque de ne plus bouger des masses au vu de la pauvreté annoncée des sorties à venir dans les prochaines semaines, enfin on verra bien.