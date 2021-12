Alors que les produits de Noël à base de semiconducteurs se font de plus en plus rares, l’équipe de petits lutins du Comptoir a tout de même travaillé d’arrache-pied pour vous offrir du contenu de qualité en ces temps d’hiver rude. Pour autant, la magie du gros barbu au manteau rouge — et une bonne paire de chaussette de laine — continue d’illuminer les cœurs et de réchauffer les pieds de votre chère équipe, plus que jamais déterminée à vous servir des actualités décalées et de tests endiablés pour cette nouvelle année 2022.

Tout comme le pull de Noël, la profanation est une haute tradition de Comptoir !

Entre un salon pour l’électronique orienté client qui s’annonce distancialisé et une sacrée pile de projets mis en pause par un pangolin ayant tenté l’accouplement avec une chauve-souris (et il n’est pas question de Pac à qui l’on vient de raconter une blague), la nouvelle rotation de la Terre autour du Soleil qui commence demain devrait se placer sous le signe de la balance : un équilibre précaire entre nouveautés retardées et approvisionnement haletant. Pour autant, nos plus fieffés rédacteurs Titi, Matt et Nico ont hâte de dévorer les nouveautés exquises des grands noms de l’informatique, pour lesquelles nos testeurs Éric et Thierry se tâchent de vérifier les promesses dans des protocoles toujours plus comptoiresque. Rajoutez un certain Tomiche aux mannettes (haha) des résumés vidéoludiques et un contrôle deutsche qualität du Pac de Comptoir intransigeant, et voilà une alchimie déjantée pour un mélange rédactionnel détonnant — ça vous donne envie ?. Pour autant, l’équipe ne serait pas complète sans nos modérateurs qui veillent au grain sans relâche, à savoir Gustavo, Jordan, Mickaël alias Mitsu, Guillaume alias l’Ours et Jordan a. k. a. Cristallix pour un espace d’échange sanitarisé dans le plus grand respect des règles barrières anti-trolls.



Ainsi, toute l’équipe du barracuda comptoiresque vous donne rendez-vous dès l’année prochaine pour un fatra de prose teinte d'humour, et vous souhaite d’excellentes fêtes en ce dernier jour 2021. Force, honneur ; lok'tar o'gar, bisous à votre chien/chat/belle-mère, mais surtout bananée à tous !