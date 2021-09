Il en aura fallu très peu pour nous convaincre de nous mettre à Life is Strange: True Colors. Loin du boum-boum-pan-pan qui fait du bruit, on va se détendre un peu avec cette nouvelle aventure narrative en compagnie d'Alex Chen, capable de ressentir les émotions des personnes qui l'entourent. N'oubliez pas que vous pouvez aussi passer directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "♥ Suivre"). Clé de jeu fournie par Square Enix.

aujourd'hui à partir de 18h