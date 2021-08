Si vous êtes un aficionado des améliorations apportées par le rendu hybridé au Ray Tracing, alors vous avez probablement sous le capot une RTX 3000 et un PC tournant sous Windows (ou en projet d’en avoir un), car ce combo est celui offrant clairement le meilleur ratio performances (RT)/prix. En effet, les rouges débutent tout juste leur aventure dans le lancer de bâtons et n’accélèrent pas tout l’algorithme (en particulier, pas le parcours du BVH), là où les verts tirent clairement avantage des résultats fournis par leur premier essai, Turing.

Cependant, le jeu sous Linux est un marché de niche un peu spécial. D’une part, il ne représente actuellement qu’un pourcent des joueurs selon les statistiques mensuelles de Steam, ce qui n’encourage pas forcément les firmes à optimiser leurs pilotes pour cet usage ; et, d’autre part, sa récente progression est imputable à Valve, qui a lancé de nombreux efforts d’optimisations, désormais concentrés dans le Steam Deck, une console Linux propulsée par... un APU AMD. De quoi y lire en filigrane une optimisation plus poussée ? C’est ce que nous allons voir avec le confrère Phoronix, aux manettes d’un test 100 % Ray Tracing et 100 % Linux !

D’un côté, AMD trône avec sa solution propriétaire — la version RADV/Valve étant encore trop lente pour en tirer quoi que ce soit — Radeon Vulkan, mise à jour cette semaine en version 21.30, qui se dit être moins bugguée que la précédente. De l’autre, NVIDIA, qui, en dépit de son retrait de l’open source, était (de loin !) le premier à sortir un pilote compatible. Et dans la pratique, alors ?

Hé bien, les résultats sont extrêmement variables. Si Quake II RTX a clairement la faveur des verts — il faut dire que le caméléon est à l’origine de cette implémentation — les autres benchmarks (principalement des démonstrations de rendu) se sont montrés plus instables et favorisent l’une ou l’autre des deux implémentations, dépendant de la scène utilisée. Avec le nombre croissant de titres compatibles et de mises à jour des pilotes, la situation devrait néanmoins rapidement évoluer vers des résultats plus tranchés. Affaire à suivre !