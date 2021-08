Cela fait des années que GIGABYTE commercialise de l'alimentation, mais il n'aurait visiblement pas très bien joué son coup avec certains de ses derniers modèles, précisément les références GP-P750GM (lancée en août dernier) et GP-850GM ! Quel est leur problème ? En plus de souffrir d'un taux de panne apparemment très élevé, avec un nombre important d'unités Dead-On-Arrival ou décédé très prématurément de façon inattendue, ces deux blocs présenteraient aussi le risque de pouvoir partir en fumée, parfois avec un joli feu d'artifice en prime et en emportant d'autres composants avec eux (sinon ce ne serait pas drôle) !

Alors que les avis en ligne sur ces blocs ne semblent pas particulièrement négatifs pour l'instant de notre côté de la planète, c'est une autre histoire aux USA chez NewEgg, un fait qui n'a probablement pas été aidé par le fait que le marchand avait jugé bon d'imposer l'une ou l'autre référence comme bundle lors de l'achat d'une RTX 30, que l'acheteur en avait réellement besoin ou non, potentiellement dans l'intention de liquider des stocks invendables. Et puis ce fut certainement toujours une bonne idée d'associer une alimentation à la qualité clairement douteuse avec les GPU les plus gourmands du marché...

Ne ratant jamais l'occasion de démontrer ou démonter — avec le style qui lui est propre et que l'on aime ou non — une controverse qui prend de l'ampleur, Gamer's Nexus a affirmé que la moitié des 10 blocs qu'il a eus sous la main a failli pendant ou juste après les tests de l'OPP, certaines ayant survécu la première passe pour ensuite rendre l'âme lors d'une charge subséquente à 60 %. De son côté, Aris Mpitziopoulos de Hardware Busters et Tom's Hardware a conclu dans cette vidéo que les protections 12V OPP et OCP sont a priori réglées beaucoup trop haut sur ces modèles et que les composants - les transistors FET en particulier - étaient tout simplement incapables d'encaisser la charge, après avoir vu son propre échantillon "allumer le feu"...

Heureusement, GIGABYTE a réagi officiellement, d'abord en abaissant l'OPP et l'OCP pour les prochaines unités qui sortiront de l'usine. Ainsi, l'OPP passe dans les deux cas de 120 - 150 % (1020 W - 1300 W pour la P850GM, 900 W - 1125 W pour la P750GM) à 110 - 120 % (dans le même ordre, 950 - 1050 W et 825 W - 925 W).

En sus, le fabricant acceptera aussi de procéder aux échanges des P850GM dont le numéro de série se situe entre SN20343G031011 et SN20513G022635, et les P750GM de SN20243G001301 à SN20453G025430. Par contre, comme la plupart des fabricants ont tendance à le faire dans ce genre de situation, GIGABYTE tempéré et affirme grosso modo que les anciens et nouveaux niveaux des protections sont tout à fait adaptés à un usage journalier standard — une autre manière de dire "je ne vois pas trop le problème"... On verra bien si ce changement sera suffisant et si le cœur du problème était réellement le niveau trop élevé des réglages, mais on est aussi en droit de se demander s'il n'aurait pas plutôt été la conséquence d'un problème de fabrication ou d'utilisation de composants de qualité douteuse. Dans tous les cas, l'image de la marque aura sans doute pris un bon coup sur ce segment.

C'est peut-être l'occasion aussi de se souvenir que l'alimentation reste le composant de base le plus important d'une configuration et que sur ce segment-là on obtient généralement aussi ce que l'on paye (ce qui n'excuse évidemment pas cette histoire), mais qui reste peut-être encore un peu trop souvent négligé au profit des autres composants plus en vue, comme le CPU, la carte graphique ou encore un boîtier plein de moulins RGB... Certes, de manière générale les alimentations vraiment mauvaises se font très rares, on est loin du chaos des noname et de la qualité extrêmement variable des années 2000, mais toutes ne se valent toujours pas pour autant et des ratés plus ou moins malheureux peuvent évidemment toujours se produire... Bref, c'est un achat qui mérite toujours que l'on s'y attarde et ce, quelque soit la marque choisie. (Source)