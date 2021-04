Eh oui, cela fait presque 17 ans que Rome: Total War est sorti, c'était en 2004 et ça valait bien un petit remaster. C'est donc fait, avec une petite modification du nom au passage afin de coller à la nomenclature moderne pour au final donner Total War: Rome Remastered. Rome fait partie de la première génération de jeux Total War, le tout premier étant Shogun: Total War, mais il utilisait déjà la 2e génération du moteur Total War (Warscape Engine), qui est en aujourd'hui à sa troisième itération (avec quelques ajustement depuis 2009, du moins on le suppose). Bref, refonte graphique au programme, mais également refonte du gameplay pour coller aux standards actuels, cel va de soi.

Du coup, ça change quand même pas mal la donne, et nous qui nous plaignons du manque d'imagination qui flotte en permanence dans l'atmosphère des jeux vidéo, au moins on a droit à un remaster qui a un intérêt, du moins sur le papier. C'est pour ça qu'on a fait chauffer notre RTX 2080 Gaming OC de test, tout d'abord sur la version originelle (qu'il ne semble d'ailleurs plus possible d'acheter sur Steam à l'heure où est publié ce billet), puis sur cette fameuse version remasterisée. Au passage, il aura fallu modifier un fichier sur la version d'origine pour pouvoir lancer le jeu en 4K UHD, sans quoi la définition était limitée, mais du coup on obtient un petit comparo des familles qui, sans casser trois pattes à un canard laqué, montre les évolutions apportées à cette nouvelle mouture. Changements appréciables au niveau du frame rate également, d'ailleurs. Précisons enfin que les graphismes sont poussés au max sur les deux versions.