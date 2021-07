Il est là, et il défonce tout sur son passage ! New World est donc en tête des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) en semaine 29, avec même une double apparition sans doute due à une variante régionale ou une précommande quelconque. Quoi qu'il en soit, le nouveau titre développé par les studios d'Amazon fait parler de lui (et pas qu'en bien), ne laissant que peu de chance aux petites pépites comme Death's Door de briller. Même si une entrée en 9e position est déjà un bel exploit en soi.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 29 Semaine 28 1 New World Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin 2 New World F1 2021 3 RimWorld - Ideology Steam Deck Deposit 4 F1 2021 F1 2021 5 Valve Index VR Kit She Will Punish Them 6 Grand Theft Auto V Valve Index VR Kit 7 Red Dead Redemption 2 Swords of Legends Online 8 Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Total War: WARHAMMER II - The Silence & The Fury 9 Death's Door New World 10 Days Gone New World

Quant aux ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), avec leur semaine de décalage c'est en toute logique qu'elles voient F1 2021 truster toutes les premières places, à l'exception de la Xbox One qui fait, comme à son habitude, de la résistance. Peu ou prou de changement concernant le reste, on ne s'attardera donc pas sur ce tableau et on retiendra uniquement le succès des voitures qui roulent vite.