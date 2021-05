S05E21 • 24 mai - 30 mai 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Biomutant est sorti mardi 25 mai et a été développé par Experiment 101. Le p'tit monde ouvert post-apo avec des animaux qui font du kung-fu, on en a déjà parlé et il ne fait que sortir, donc le voici le voilà. Plus d'infos... Dispo sur PC/PS4/XB1

Earth Defense Force: World Brothers est sorti jeudi 27 mai et a été développé par YUKE'S. Jeu de tir en vue à la troisième personne avec des cubes qui ne sont pas sans rappeler qu'à un moment donné, il va falloir sauver la Terre. Plus d'infos... Dispo sur PC/PS4/NS

Solasta: Crown of the Magister est sorti de son early access jeudi 27 mai et a été développé par Tactical Adventures. RPG indé qui tente de faire concurrence au dernier Baldur's Gate avec ses combats au tour par tour et son besoin de stratégie. Plus d'infos... Dispo sur PC

Tainted Grail: Conquest est sorti de son early access jeudi 27 mai et a été développé par Awaken Realms Digital. Encore un RPG indépendant mais cette fois à base de deck-building, donc en gros des combats à base de cartes. English only. Plus d'infos... Dispo sur PC

Vivid Knight est sorti jeudi 27 mai et a été développé par Asobism.Co. Et on termine avec un dungeon crawler parce que... bah parce que vous l'avez pas volée, celle-là ! En plus c'est un roguelike, donc nouvelle partie à chaque fois. English only². Plus d'infos... Dispo sur PC

• Focus

Sorti initialement sur PlayStation en 1999 au Japon et en 2000 aux USA, Legend of Mana fut en son temps le 4e volet de la saga Mana (Seiken Densetsu au Japon). Eh bien figurez-vous qu'après avoir remasterisé Secret of Mana et Trials of Mana, Square Enix continue sur sa lancée en nous proposant donc un nouveau remaster. C'est d'ailleurs curieux, quand on y pense, de ne pas avoir commencé avec Mystic Quest paru sur Game Boy en 1991 mais bon, allez savoir ce qui se passe dans la tête de ceux qui décident...

Toujours est-il que ce bon vieux action-RPG japonais nous revient avec son univers fantasy haut en couleurs, dans une version disponible pour tous sur PC, PS4 et Nintendo Switch. De quoi faire vibrer la corde nostalgique des amoureux de cette franchise, à n'en point douter, car elle est toujours aussi populaire, y compris chez ceux qui n'ont pas connu la toute première console Game Boy. Et ça n'a rien à voir, c'est simplement pour remplir du texte. En tout cas, si vous voulez profiter de ces nouveaux graphismes somptueux au rythme des musiques de Yoko Shimomura, il faudra patienter un tout petit peu puisque le titre sortira le 24 juin prochain, pour le plaisir des petits et des grands. Ça vous laisse le temps de vous refaire les trois premiers...

