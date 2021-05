Sur les pas de TeamGroup et son SSD T-Create Expert repositionné comme SSD spécial minage de Chia, voilà que même l'américain Sabrent a succombé au phénomène, la preuve qu'il y a sans aucun doute bel et bien de l'argent à s'y faire ! Après tout, dans la ruée vers l'or, ce n'est certainement pas le vendeur de pelles qui prend le plus de risques, et au pire des cas ces « nouveaux » types de SSD super-endurants arriveront sans doute toujours à se faire apprécier ailleurs. Mais Sabrent ne cache en aucun cas la destination de sa nouvelle série, qui se nomme tout bonnement « Plotripper » !

On rappelle que le minage de Chia, basé sur un concept de « proof-of-space », consiste à tracer des parcelles (des plots) pour découvrir de nouveaux blocs, un processus très lourd en opération d'écritures et à ce jeu les SSD sont évidemment bien plus rapide qu'un disque dur. Ainsi, la norme est de créer chaque parcelle sur un SSD, de préférence rapide et endurant, pour ensuite transférer le travail achevé sur un disque dur, préférablement de très grande taille. Mais le détail important ici, c'est qu'un SSD mainstream peut se faire dézinguer en l'espace de quelques semaines, d'où l'« intérêt » de ces SSD « spécialisés » !

En réalité, les Plopripper sont avant tout des SSD comme les autres, ils embarquent le dernier contrôleur haut de gamme PS5018-E18 de chez Phison et de la NAND TLC. Comme TeamGroup, Sabrent a opté pour de la NAND de chez Micron, et vu l'endurance, il s'agit certainement aussi de la variante FortisMax de son catalogue reconnue pour son endurance. Justement, à cet égard, Sabrent vante une endurance d'environ 10 000 To pour le Plotripper 2 To, 27 000 To pour le modèle Plotripper Pro 2 To et pas moins de 54 000 To pour le Plotripper Pro 2 To ! Notez que StorageReview suggère que ce dernier est en réalité un SSD de 8 To avec un overprovisionning fixé pour obtenir seulement 2 To d'espace réellement utilisable.

En tout cas, ce sont des chiffres assez ahurissants pour un SSD « mainstream » et qui dépassent de loin ceux des SSD NVMe U.2 d'entreprise, et se rapprochent des Optane d'Intel avec 3D XPoint, mais qui n'en restent pas moins théoriques, bien entendu. Aucune durée de garantie n'a été avancée ni d'ailleurs aucun autre chiffre lié aux performances de chaque modèle, mais on espère pour Sabrent et son service client que ces modèles seront à la hauteur des promesses. Pas de prix non plus, il est toutefois évident qu'aucun de ces Plotripper ne sera particulièrement donné ! (Source : Sabrent, via StorageReview)

Et comme pour faire bonne figure et rappeler que Chia se veut "écolo", Sabrant a opté pour du vert !