Cette semaine, on confirme que Nier confirme qu'il est en train de confirmer qu'il se vend bien. Et si ce n'est pas flagrant au niveau des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), vous verrez que sur consoles, c'est le feu. Bref, chez Valve on a une variété de titres qui rapportent gros en semaine 17, avec le retour de l'inénarrable PUBG qui nous manquait, mine de rien. Notons que le remaster de Rome: Total War tire son épingle du jeu, et qu'un autre opus de la saga Nier profite de la fenêtre ouverte par le remaster pour écouler ses stocks.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 17 Semaine 16 1 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS NieR Replicant™ ver.1.22474487139... 2 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang It Takes Two 3 It Takes Two Valve Index VR Kit 4 Valve Index VR Kit NieR Replicant™ ver.1.22474487139... 5 NieR Replicant™ ver.1.22474487139... Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang 6 DEATH STRANDING Titanfall 2 7 Total War: ROME REMASTERED Battlefield V 8 Resident Evil Village Valheim 9 NieR:Automata Outriders 10 Valheim The Forest

Et ce sont donc les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) qui nous apportent cette fameuse confirmation. Comme vous pouvez le constater grâce au tableau fourni par le SELL, non seulement Nier s'en sort bien, mais il surclasse carrément Flight Sim & co sur PC. Dans le lot on a aussi du MotoGP qui surprend mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, pas vrai ? En tout cas ça ouvre gentiment le bal des sorties qui devraient être nombreuses en ce mois de mai 2021.