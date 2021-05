Que la RTX 3080 Ti arrive, nous n'en doutons plus aujourd'hui. Fin de semaine dernière, c'était la carte signée MSi gamme Supprim X qui était prise en photo, en mode ninja. C'était la boite qui l'était, mais un faussaire se serait-il amusé à faire une boite et un design juste pour le fun ? Qu'à cela ne tienne, vous êtes sceptiques, mais vous ne devriez pas le rester longtemps ! En effet, certains modèles commencent à être listés chez des revendeurs en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le prix converti tourne autour des 1820 et 2257 dollars US pour la MSi Ventus 3x et la GIGABYTE Gaming OC chez un VPC. Chez un autre, les GIGABYTE Eagle et Vision sont à 1338 $ US.. Tout ça soulève quand même un gros problème...

En effet, les cartes animées par ce GPU sont censées contenir, en hardware, la capacité de limiter le minage de l'Ethereum. Et si tel est le cas, alors les cartes devaient avoir un MSRP correct, conforme à son placement attendu en performances, autour des 1000 €. Si les cartes ne sont pas une cible pour le minage, pourquoi continuer à proposer des prix de malade ? C'est simple, c'est par amour du client, et pour le compte bancaire des intervenants qui se gavent sur une demande colossale. Au final, si le résultat final est le même quand on doit passer au tiroir caisse, alors pourquoi le caméléon se fait littéralement ch.er à faire des GPU que pour du gaming ? Ne jamais poser la question si on ne veut pas entendre la réponse ! (Source)

la colère des gamers, c'est moche !